Galatasaray'da derbi öncesi prim kararı

Galatasaray'da son 2 yılda yapılan sözleşmelerde maç başı parası, başarıya endekslendi.
Prim sistekaldırılanlan kulüpte yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu konuyu tekrar değerlendirdi. Yöneticiler, "Oyunculara galibiyet halinde sözleşmelerinde yazan ortalama 12-15 bin Euro maç başı parası ödenecek. Bu yüzden ekstra prime gerek yok'' diyerek Fenerbahçe derbisine özel prim koymama kararı aldı. Florya'dan da ekstra prim talebi gelmediği öğrenildi.
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CUMA günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları değişti. Aslan'a verilen 1.65 oran 1.80 olarak güncellendi. Cocu ile yollarını ayıran Kanarya'nın 3.40'lık oranı ise 3.25'e düştü. Beraberlik ihtimali ise 3.30'dan 3'e indirildi.
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Prim sistekaldırılanlan kulüpte yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu konuyu tekrar değerlendirdi. Yöneticiler, "Oyunculara galibiyet halinde sözleşmelerinde yazan ortalama 12-15 bin Euro maç başı parası ödenecek. Bu yüzden ekstra prime gerek yok'' diyerek Fenerbahçe derbisine özel prim koymama kararı aldı. Florya'dan da ekstra prim talebi gelmediği öğrenildi.
FAVORİ YİNE G.SARAY!
CUMA günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları değişti. Aslan'a verilen 1.65 oran 1.80 olarak güncellendi. Cocu ile yollarını ayıran Kanarya'nın 3.40'lık oranı ise 3.25'e düştü. Beraberlik ihtimali ise 3.30'dan 3'e indirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın