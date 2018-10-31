  •  
    Ve Trabzonspor'u şoke edecek sözler! "Teklif..."
  •  
    Süper Lig'in iki forvetine kanca! Ya Love ya da...
  •  
    F.Bahçe'nin YENİ hoca için gözünü diktiği liste
  •  
    F.Bahçe'nin TEKLİFİNE "EVET" diyecek 12 isim
  •  
    Derbi öncesinde Terim'i ÇILGINA çeviren 4 şey!..

Galatasaray'da derbi öncesi prim kararı

Galatasaray Yönetimi, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi öncesi önemli bir karar aldı.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da derbi öncesi prim kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2018 05:08
Galatasaray'da son 2 yılda yapılan sözleşmelerde maç başı parası, başarıya endekslendi.

Prim sistekaldırılanlan kulüpte yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu konuyu tekrar değerlendirdi. Yöneticiler, "Oyunculara galibiyet halinde sözleşmelerinde yazan ortalama 12-15 bin Euro maç başı parası ödenecek. Bu yüzden ekstra prime gerek yok'' diyerek Fenerbahçe derbisine özel prim koymama kararı aldı. Florya'dan da ekstra prim talebi gelmediği öğrenildi.

FAVORİ YİNE G.SARAY!

CUMA günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları değişti. Aslan'a verilen 1.65 oran 1.80 olarak güncellendi. Cocu ile yollarını ayıran Kanarya'nın 3.40'lık oranı ise 3.25'e düştü. Beraberlik ihtimali ise 3.30'dan 3'e indirildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için