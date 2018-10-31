Galatasaray'da derbi öncesi prim kararı

Galatasaray'da son 2 yılda yapılan sözleşmelerde maç başı parası, başarıya endekslendi.Prim sistekaldırılanlan kulüpte yönetim, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu konuyu tekrar değerlendirdi. Yöneticiler, "Oyunculara galibiyet halinde sözleşmelerinde yazan ortalama 12-15 bin Euro maç başı parası ödenecek. Bu yüzden ekstra prime gerek yok'' diyerek Fenerbahçe derbisine özel prim koymama kararı aldı. Florya'dan da ekstra prim talebi gelmediği öğrenildi.CUMA günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları değişti. Aslan'a verilen 1.65 oran 1.80 olarak güncellendi. Cocu ile yollarını ayıran Kanarya'nın 3.40'lık oranı ise 3.25'e düştü. Beraberlik ihtimali ise 3.30'dan 3'e indirildi.