Galatasaray'da deplasman fobisi artık hobi

Galatasaray geçen sezonlardaki deplasman fobisini bu sezon tamamen kırdı. Aslan geçen sezonun tamamında dış sahada 5 kez kazanmıştı. Sarı kırmızılılar bu sezon Başakşehir'i 2-0, Erzurum'u 1-0, Sivasspor'u 2-1 ve son olarak da Rizespor 4-0'la geçti

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Galatasaray'da deplasman fobisi artık hobi
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29 Kasım 2020 11:43
Galatasaray bu sezon deplasmanda kükrüyor. Geçtiğimiz yıllarda dış sahalarda zorlanan sarı-kırmızılılar bu sezon ligde deplasmanda yaptığı 5. maçta 4. galibiyetini aldı.

Çaykur Rizespor'u 4-0'lık skorla adeta bozguna uğratan Fatih Terim'in öğrencileri, performans olarak da bu sezonun en iyi futbollarından birini ortaya koydu. Cimbom ligin 3. haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-0 yenerken, 6. haftada BB Erzurumspor'u, 8. haftada ise Sivasspor'u rakip sahada 2-1 mağlup etmişti.

Kasımpaşa'ya ise 1-0 yenilen Galatasaray, 5 deplasman maçından 12 puan çıkardı. Sarı-kırmızı ekip, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı 5 karşılaşmada ise 8 puan elde etti.



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