Galatasaray'da Denayer ve Ndiaye bekleyişi

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Transferde aceleci davranmayan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in gönlünde yatan iki aslanveiçin bekleyişini sürdürüyor.İngiltere'de bu akşam sona erecek olan transfer döneminde iki oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. M.City'de forma giyen Denayer kendisine teklif yapan Leeds United'a 'Hayır' derken, Stoke City'den ayrılmak isteyen Ndiaye ile Everton ilgileniyor. Ada'da transferin son günü bu futbolcular için bir gelişme olmazsa 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray'ın eli güçlenecek.Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak ve oyuncuları kiralama teklifinde bulunacak. Denayer de Ndiaye de geri dönmeye hazır.1995 doğumlu Denayer savunmayı önde kurmak isteyen Fatih Terim'in ilk tercihi olacak. 1990 doğumlu Ndiaye ise 32 yaş ortalamalı Fernando- Donk-Selçuk'tan oluşan orta sahaya dinamizm katacak.