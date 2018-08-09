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Galatasaray'da Denayer ve Ndiaye bekleyişi

Galatasaray'da Jason Denayer ve Badou Ndiaye bekleyişi sürüyor. İngiltere'de bu akşam sona erecek olan transfer döneminde iki oyuncunun durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar, herhangi bir gelişme olmazsa hemen devreye girecek.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da Denayer ve Ndiaye bekleyişi
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09 Ağustos 2018 05:49
Transferde aceleci davranmayan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in gönlünde yatan iki aslan Jason Denayer ve Badou Ndiaye için bekleyişini sürdürüyor.

İngiltere'de bu akşam sona erecek olan transfer döneminde iki oyuncunun durumu yakından takip ediliyor. M.City'de forma giyen Denayer kendisine teklif yapan Leeds United'a 'Hayır' derken, Stoke City'den ayrılmak isteyen Ndiaye ile Everton ilgileniyor. Ada'da transferin son günü bu futbolcular için bir gelişme olmazsa 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray'ın eli güçlenecek.

HEMEN TEKLİF SUNULACAK

Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanacak ve oyuncuları kiralama teklifinde bulunacak. Denayer de Ndiaye de geri dönmeye hazır.

1995 doğumlu Denayer savunmayı önde kurmak isteyen Fatih Terim'in ilk tercihi olacak. 1990 doğumlu Ndiaye ise 32 yaş ortalamalı Fernando- Donk-Selçuk'tan oluşan orta sahaya dinamizm katacak.



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