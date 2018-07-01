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Galatasaray'da Denayer çıkmazı

Galatasaray, Denayer için Manchester City ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamadı.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da Denayer çıkmazı
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01 Temmuz 2018 03:39
Jason Denayer konusunda Manchester City ile masaya oturan Galatasaray bir türlü uzlaşamadı.

İngiliz kulübünden ilk olarak bu futbolcuyu yine kiralık isteyen Cim-Bom'a olumsuz yanıt verildi ve bonservis bedeliyle satılacağı iletildi.

Bunun üzerine sarı-kırmızılıların 3.5 milyon euro önerdiği ancak bunun da kabul görmediği ifade edildi.

Manchester City'nin 8 milyon euro talebinde bulunduğu ancak Galatasaray'ın da bunu çok bulduğu belirtildi.



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