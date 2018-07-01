Galatasaray'da Denayer çıkmazı

Jason Denayer konusunda Manchester City ile masaya oturan Galatasaray bir türlü uzlaşamadı.İngiliz kulübünden ilk olarak bu futbolcuyu yine kiralık isteyen Cim-Bom'a olumsuz yanıt verildi ve bonservis bedeliyle satılacağı iletildi.Bunun üzerine sarı-kırmızılıların 3.5 milyon euro önerdiği ancak bunun da kabul görmediği ifade edildi.Manchester City'nin 8 milyon euro talebinde bulunduğu ancak Galatasaray'ın da bunu çok bulduğu belirtildi.