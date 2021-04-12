Galatasaray bu sezon da şampiyonluk yarışından, tıpkı geçen yıl olduğu şekilde uzaklaştı.



Geçen yılki sekiz maçlık galibiyet serisinin ardından 6 maç üst üste puan kayıpları yaşandı. Bu altı maçta sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi, söz konusu dönemde 14 puan kaybına maruz kaldı. Bu sezon da yine ligin ikinci yarısında sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakalandı.



Bunun hemen ardından ise 6 maçlık periyotta sarı-kırmızılılar sadece 5 puan toplayabildi ve 13 puan kaybetti.



2019/20'DEKİ KAYIP DÖNEM



Sivasspor - Galatasaray: 2-2

Galatasaray - Beşiktaş: 0-0

Rizespor - Galatasaray: 2-0

Başakşehir - Galatasaray: 1-1

Galatasaray - Trabzonspor: 1-3



TOPLAM PUAN KAYBI: 14



2020/21'DEKİ KAYIP DÖNEM



Ankaragücü - Galatasaray: 2-1

Galatasaray - Sivasspor: 2-2

Kayserispor - Galatasaray: 0-3

Galatasaray - Rizespor: 3-4

Hatayspor - Galatasaray: 3-0

Galatasaray - Karagümrük: 1-1



TOPLAM PUAN KAYBI: 13



