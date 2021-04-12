Galatasaray bu sezon da şampiyonluk yarışından, tıpkı geçen yıl olduğu şekilde uzaklaştı.
Geçen yılki sekiz maçlık galibiyet serisinin ardından 6 maç üst üste puan kayıpları yaşandı. Bu altı maçta sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi, söz konusu dönemde 14 puan kaybına maruz kaldı. Bu sezon da yine ligin ikinci yarısında sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakalandı.
Bunun hemen ardından ise 6 maçlık periyotta sarı-kırmızılılar sadece 5 puan toplayabildi ve 13 puan kaybetti.
2019/20'DEKİ KAYIP DÖNEM
Sivasspor - Galatasaray: 2-2
Galatasaray - Beşiktaş: 0-0
Rizespor - Galatasaray: 2-0
Başakşehir - Galatasaray: 1-1
Galatasaray - Trabzonspor: 1-3
TOPLAM PUAN KAYBI: 14
2020/21'DEKİ KAYIP DÖNEM
Ankaragücü - Galatasaray: 2-1
Galatasaray - Sivasspor: 2-2
Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Galatasaray - Rizespor: 3-4
Hatayspor - Galatasaray: 3-0
Galatasaray - Karagümrük: 1-1
TOPLAM PUAN KAYBI: 13
Geçen yılki sekiz maçlık galibiyet serisinin ardından 6 maç üst üste puan kayıpları yaşandı. Bu altı maçta sarı kırmızılılar sadece 4 puan toplayabildi, söz konusu dönemde 14 puan kaybına maruz kaldı. Bu sezon da yine ligin ikinci yarısında sekiz maçlık bir galibiyet serisi yakalandı.
Bunun hemen ardından ise 6 maçlık periyotta sarı-kırmızılılar sadece 5 puan toplayabildi ve 13 puan kaybetti.
2019/20'DEKİ KAYIP DÖNEM
Sivasspor - Galatasaray: 2-2
Galatasaray - Beşiktaş: 0-0
Rizespor - Galatasaray: 2-0
Başakşehir - Galatasaray: 1-1
Galatasaray - Trabzonspor: 1-3
TOPLAM PUAN KAYBI: 14
2020/21'DEKİ KAYIP DÖNEM
Ankaragücü - Galatasaray: 2-1
Galatasaray - Sivasspor: 2-2
Kayserispor - Galatasaray: 0-3
Galatasaray - Rizespor: 3-4
Hatayspor - Galatasaray: 3-0
Galatasaray - Karagümrük: 1-1
TOPLAM PUAN KAYBI: 13