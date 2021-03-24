Galatasaray'da defansın lideri Ryan Donk

Galatasaray'da kart cezaları nedeniyle Hatay mücadelesinde; Yedlin, Luyindama ve Marcao görev yapamayacak. Akdeniz ekibinin tehlikeli hücumcuları karşısında ise Galatasaray'ın savunmasında lider isim Ryan Donk olacak.Yapılan başvurular sonucunda Surinam Milli Takımı'nda görev yapabilecek olan tecrübeli oyuncu ilk kez milli olma heyecanını da yaşayacak.Bu motivasyonla Türkiye'ye dönecek olan 34 yaşındaki oyuncunun partnerinin 21 yaşındaki Ozornwafor olması bekleniyor.