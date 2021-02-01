Galatasaray'da Daryl Macon ile yollar ayrıldı

Galatasaray Basketbol Takımı'nda Daryl Macon ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Daryl Macon ile yollar ayrıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2021 17:20
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Daryl Macon ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen ABD'li oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Daryl Macon'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz." denildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için