Galatasaray'da çıt çıkmadı! Tek kelime etmediler

Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik şekilde alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrasında Galatasaray, reaksiyon vermekte zorlandı.

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Galatasaray'da çıt çıkmadı! Tek kelime etmediler
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21 Mart 2021 13:35
Çaykur Rizespor karşısında beklenmedik şekilde alınan 4-3'lük mağlubiyet sonrasında Galatasaray, reaksiyon vermekte zorlandı. 90 dakikanın sonunda soyunma odasına giden Galatasaraylı oyunculardan çıt çıkmadı! Ne teknik direktör Fatih Terim soyunma odasına girdi ne de kaptanlar Fernando Muslera ve Arda Turan tek kelime etti.

Takıma 4 gün izin verildi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda Rize'ye 4-3 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Cim Bom milli araya moralsiz girdi. Yaklaşık 2 hafta sürecek olan milli ara sonrasında ligin flaş ekiplerinden Hatayspor ile kapışacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, oyuncularına 4 gün izin verdi.

Sarı-Kırmızılı futbolcular çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topbaşı yapacak.



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