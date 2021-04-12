Galatasaray'da çifte standart tepkisi ve MHK hazırlığı

Galatasaraylı yetkililer geçmişte verilen kararları bir dosya halinde toplayarak hafta içinde MHK'ya bir başvuruda bulunacak

Haber; Sözcü
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Galatasaray'da çifte standart tepkisi ve MHK hazırlığı
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12 Nisan 2021 13:09
Karagümrük'le 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Galatasaray, şampiyonluk yarışında da büyük yara aldı.

Sarı-kırmızılılarda karşılaşma sonrası hakem Ali Palabıyık ve VAR'da görevli Suat Arslanboğa'ya büyük tepki vardı. Maç içinde Lens'in Yedlin'e müdahalesine çıkmayan ancak Donk'a gösterilen kırmızı karta isyan eden Galatasaray, son anlarda iptal edilen penaltı ve kırmızı karta da tepki gösterdi.

DÜDÜKLER ADİL ÇALINSIN

Ligin geride kalan bölümünde benzer pozisyonlarda aleyhlerine farklı, rakiplerinin lehine farklı kararlar verildiğini savunan G.Saray yönetimi konuyu çifte standart olarak yorumluyor. Sarı-kırmızılı yetkililerin geçmişte verilen kararları bir dosya halinde toplayarak hafta içinde MHK'ya bir başvuruda bulunacağı belirtildi. Galatasaray kalan maçlarda adil bir yönetim talep edecek.





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