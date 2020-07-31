Galatasaray'da çifte bayram! Büyük problem çözüldü...

Galatasaray Yönetimi zorlu periyodu tamamladı, kötü senaryoyu ortadan kaldırdı.

, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da çifte bayram! Büyük problem çözüldü...
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31 Temmuz 2020 11:56
Galatasaray önündeki en büyük problemi çözdü. Sarı-kırmızılılar, 30 Temmuz itibariyle futbolculara 30 milyon liraya yakın bir ödeme yaptı ve borçsuzluk kağıdını aldı.

Krizin önüne geçildi

Geçtiğimiz günlerde SIXT rent a car ve Madgeburger ile sponsorluk anlaşması imzalayan Galatasaray, bir yıllık ödemenin önemli bir kısmını peşin alarak oyunculara dağıttı. Böylece olası bir krizin önüne geçildi.

Pandemi döneminde önemli bir gelir kaybına uğrayan ve futbolculara ödemeleri zamanında gerçekleştiremeyen sarı-kırmızılılar, temmuz sonunda olası bir krizin önüne geçti. Borçsuzluk kağıdı alamaması halinde UEFA'dan bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalması söz konusu olacak olan ödemeleri gerçekleştirerek olası bir kötü senaryoyu ortadan kaldırdı.

Ödemeler yapıldı

Sponsorluk anlaşması ile rahat nefes alan yönetim yapılan peşin ödeme ile hemen oyunculara ödeme yaptı. Borçsuzluk kağıdını alarak transferde önünü kesebilecek engelleri ortadan kaldıran sarı-kırmızılılar, böylece oyuncuların da yüzlerini güldürdü.

Terim'in yüzü güldü

Galatasaray'da yaşanan bu gelişme en çok Teknik Direktör Fatih Terim'i sevindirdi. Yeni bir sorun istemeyen deneyimli teknik adam yönetimden şimdi gerekli adımları hızlı bir şekilde atmasını bekliyor.





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