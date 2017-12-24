Galatasaray'ın başına dün 4. kez gelen Fatih Terim, Ocak ayı transfer döneminde A Milli Takımımız'ın yıldızlarını kadroya katmak için yönetime rapor sundu. İmparator, Milan'da kadroya girmekte zorlanan Hakan Çalhanoğlu ve Roma'da oynayan Cengiz Ünder'in transfer edilmesini ısrarla istiyor.Milli Takım forması giyen iki yıldızın Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına gelmesinin ardından teklife sıcak bakacağı öğrenildi. Sarı- Kırmızılılar'ın iki genç yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirlendi. Bu sezon İtalyan devi Milan ile 19 maça çıkan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu bu maçlarda 2 gol atarken 6 da asist yaptı. Son haftalarda yedek kalan genç yıldızın moralinin bozuk olduğu biliniyor.Milan ile yakın ilişkileri olan Fatih Terim'in transferde bu avantajını kullanması bekleniyor. Roma forması giyen Cengiz Ünder de İtalyan ekibinde fazla forma şansı bulamıyor. 20 yaşındaki kanat oyuncusu Roma ile bu sezon 10 maça çıktı, gol ve asist üretemedi. Genç yıldız özellikle Başakşehir'de müthiş bir performans sergilemişti..