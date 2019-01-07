Galatasaray'da can sıkan rötar

Sezonun ilk yarısını beklentilerin altında kalan Galatasaray'da en büyük sorumlu yönetim olarak gösterilmişti. Sebebi ise sarı-kırmızılı yönetimin geçen sezonun gol kralı Gomis'i satıp yerini dolduramamasıydı...Camia hasretle santrfor transferi beklerken, sarı-kırmızılı yönetim ara transfere de sessiz bir başlangıç yaptı... Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş resmî olarak transferlerini gerçekleştirirken, G.Saray henüz hiçbir bölge için takviye yapamadı. Çin'den gelecek golcü Alan Carvalho'nun da transfer sürecinin uzaması, sarı-kırmızılı taraftarları âdeta çıldırttı.Sezon başı transfer döneminde büyük bir travma yaşayan camia, ocak ayında da benzer bir durum yaşamaktan endişe ediyor. Özellikle sosyal medyada yönetime karşı tepki büyürken, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın "Henüz kimseyle anlaşmadık" demesi, sinir kat sayısını artırdı... Bu arada Garry Rodrigues'i Al-İttihad Kulübü'ne satan ve yaklaşık 7,5 milyon avro sıcak parayı kasaya koyacak olan sarı-kırmızılılara hareket alanı da açıldı... Normal olarak teknik direktör Fatih Terim de, gelecek transfer haberlerini bekliyor.G.Saray'da bir başka gündem maddesi de Serdar Aziz... 1,8 milyon alacağı bulunan millî stoper Fenerbahçe ile anlaştı. Ancak Serdar'ın bonservissiz gitme ihtimali de sarı-kırmızılıları kızdıran bir konu hâline geldi. Camia, sarı-kırmızılı kulübün 2016'da 4,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadroya kattığı Serdar'ın bedavaya bırakılmasına karşı.İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray'da, güne damgasını vuran isim yeni kondisyoner Prof. Alberto Bartali oldu. Atletizm uzmanı olan ve sarı-kırmızılı takımın kondisyon problemini çözmek için teknik direktör Fatih Terim tarafından ekibe dahil edilen Bartali, ikinci günden farkını ortaya koydu. Tecrübeli kondisyoner, dünkü sabah antrenmanında kum zeminde bir istasyon hazırladı ve âdeta futbolcuları komando kampına soktu.Galatasaraylı futbolcuları bir an önce en yüksek seviyeye çekmek isteyen Alberto Bartali, kamp süresi kısa olsa da bu kısıtlı sürede önemli yüklemeler yapacağını Fatih Terim'e bildirdi. Takımdaki birçok oyuncunun şu an eksiği olduğunu belirten Bartali, Terim'e ikinci yarıda bambaşka bir takım oluşturacağının sözünü verdi.