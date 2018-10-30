Galatasaray'da büyük sıkıntı! 'Florya'da huzur yok'

Malatya deplasmanında hem maçı hem de liderliği kaybedensıkıntı büyük... Fenerbahçe derbisi öncesi herkes sakatlıklardan şikayet ederken, takımdaki asıl sıkıntı çok başka...Alınan bilgilere göre Fatih Terim ve oyuncular arasında sorun yaşanıyor.Daha önce Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon ile karşı karşıya gelen tecrübeli hoca, Malatya maçı sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yolladı. Terim'in özellikle Belhanda'ya tepki gösterdiği öğrenildi..Terim'in son zamanlarda sürekli oyuncularla karşı karşıya gelmesi Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor. Bu durum da sahaya olumsuz sonuç olarak yansıyor. Florya'da huzurun nasıl geleceği ise merak ediliyor..