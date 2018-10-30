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Galatasaray'da büyük sıkıntı! "Florya'da huzur yok"

Malatyaspor yenilgisi sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yollayan Fatih Terim; Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon'un ardından Belhanda de ile karşı karşıya geldi. Tecrübeli teknik adamın sürekli futbolcularla gerilim yaşaması Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor... Ortaya çıkan bu tablo, saha içine olumsuz sonuç olarak yansıyor.

Kaynak: Takvim
Galatasaray'da büyük sıkıntı! 'Florya'da huzur yok'
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30 Ekim 2018 03:59
Malatya deplasmanında hem maçı hem de liderliği kaybeden Galatasaray'da sıkıntı büyük... Fenerbahçe derbisi öncesi herkes sakatlıklardan şikayet ederken, takımdaki asıl sıkıntı çok başka...

Alınan bilgilere göre Fatih Terim ve oyuncular arasında sorun yaşanıyor.

BELHANDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önce Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon ile karşı karşıya gelen tecrübeli hoca, Malatya maçı sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yolladı. Terim'in özellikle Belhanda'ya tepki gösterdiği öğrenildi..

FLORYA'YA HUZUR NASIL GELECEK

Terim'in son zamanlarda sürekli oyuncularla karşı karşıya gelmesi Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor. Bu durum da sahaya olumsuz sonuç olarak yansıyor. Florya'da huzurun nasıl geleceği ise merak ediliyor..

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