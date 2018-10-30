Galatasaray'da büyük sıkıntı! 'Florya'da huzur yok'

Malatya deplasmanında hem maçı hem de liderliği kaybeden Galatasaray'da sıkıntı büyük... Fenerbahçe derbisi öncesi herkes sakatlıklardan şikayet ederken, takımdaki asıl sıkıntı çok başka...
Alınan bilgilere göre Fatih Terim ve oyuncular arasında sorun yaşanıyor.
BELHANDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Daha önce Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon ile karşı karşıya gelen tecrübeli hoca, Malatya maçı sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yolladı. Terim'in özellikle Belhanda'ya tepki gösterdiği öğrenildi..
FLORYA'YA HUZUR NASIL GELECEK
Terim'in son zamanlarda sürekli oyuncularla karşı karşıya gelmesi Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor. Bu durum da sahaya olumsuz sonuç olarak yansıyor. Florya'da huzurun nasıl geleceği ise merak ediliyor..
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Alınan bilgilere göre Fatih Terim ve oyuncular arasında sorun yaşanıyor.
BELHANDA'YA TEPKİ GÖSTERDİ
Daha önce Eren Derdiyok, Feghouli ve Maicon ile karşı karşıya gelen tecrübeli hoca, Malatya maçı sonrası takıma üstü kapalı mesajlar yolladı. Terim'in özellikle Belhanda'ya tepki gösterdiği öğrenildi..
FLORYA'YA HUZUR NASIL GELECEK
Terim'in son zamanlarda sürekli oyuncularla karşı karşıya gelmesi Florya'da büyük sıkıntı yaratıyor. Bu durum da sahaya olumsuz sonuç olarak yansıyor. Florya'da huzurun nasıl geleceği ise merak ediliyor..
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın