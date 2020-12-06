Falcao, Arda, Babel, Etebo, Luyindama, Omar, Belhanda gibi yıldızlarından mahrum üç haftada yedi puan almayı başaran Galatasaray'da birçok isim kendini göstermeyi bildi. Sarı-kırmızılılar Hatay maçından sonra bay haftasına girecek ve kupa maçı hariç ligdeki diğer randevusuna 12 gün sonra çıkacak. Eksiklerin dönüşüyle Karagümrük maçı öncesi rekabet artacak.

