Falcao, Arda, Babel, Etebo, Luyindama, Omar, Belhanda gibi yıldızlarından mahrum üç haftada yedi puan almayı başaran Galatasaray'da birçok isim kendini göstermeyi bildi. Sarı-kırmızılılar Hatay maçından sonra bay haftasına girecek ve kupa maçı hariç ligdeki diğer randevusuna 12 gün sonra çıkacak. Eksiklerin dönüşüyle Karagümrük maçı öncesi rekabet artacak.
Galatasaray'da büyük rekabet başlıyor
Falcao, Arda, Babel, Etebo, Luyindama, Omar, Belhanda gibi yıldızlarından mahrum üç haftada yedi puan almayı başaran Galatasaray'da, eksiklerin dönmesiyle rekabet artacak.
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06 Aralık 2020 12:24
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