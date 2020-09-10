Galatasaray'da büyük hedef: Kondogbia!

KONDOGBIA, PSG'DEN TEKLİF BEKLİYOR

78 MİLYON EUROLUK TRANSFERİ VAR

Orta sahaya oyunun iki yönünü de oynayabilen bir oyuncu transferi yapmak isteyen ve bu bağlamda son olarakGalatasaray'da adaylar da teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim; Valencia'dan Geoffrey Kondogbia.İspanyol basınının duyurduğu gelişmeye göre Galatasaray, Fransız oyuncu için ilk temaslarını gerçekleştirdi ve oyuncudan gelecek cevabı beklemeye başladı.Galatasaray'ın, Valencia'nın gözden çıkardığı Kondogbia için kiralama teklifi hazırladığı ve önündeki en büyük engelin de PSG olduğu belirtildi.Önümüzdeki sezon için bir orta saha transferi peşinde olan PSG'nin, Kondogbia'yı da alternatifleri arasında tuttuğu ve bu nedenle 27 yaşındaki oyuncunun da Fransız ekibini beklediği vurgulandı.Lens altyapısından yetiştikten sonra Sevilla'da kendisini geliştiren ve 2013'te Monaco'ya 20 milyon euro, 2015'te de Inter'e 36 milyon euroluk transferler yapan yıldız isim, 3 yıllık Inter macerasında tutunamadıktan sonra 2018'te 22 milyon euro bedelle Valencia'ya gitti.İspanyol ekibinde vazgeçilmez isimlerden biri olmayı başaran ve 99 maçta oynarken, 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Kondogbia, takımın yeniden yapılanma ve maaş skalasını düşürme hamlesi nedeniyle gözden çıkarıldı.