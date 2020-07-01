Koronavirüs salgını sonrası kaybettiği puanlar yüzünden şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Galatasaray bir yandan Devler Ligi biletini kovalarken diğer taraftan da önümüzdeki sezonun takımını kurmak için yoğun mesai harcıyor. Aslan, 2018 yılında UEFA ile yapılan dört yıllık Mali Fair Play anlaşması gereği oyuncu satmadan, bonservis harcaması yapamıyor. Eğer Şampiyonlar Ligi vizesi alamayıp önemli bir gelirden de olursa sarı-kırmızılıların eli kolu tam anlamıyla bağlanmış olacak. Galatasaray'da sezon başı yapılan planlamaya göre Belçika ekibi Brugge'e kiralanan Diagne'nin buradan da yüksek bedele alıcı bulacağı öngörülmüştü.



Arayan soran yok

Babel ise devre arasında Ajax'a kiralık olarak gönderilmişti. Ancak Aslan'ın en büyük gelir elde etmeyi planladığı iki oyuncusu da gittikleri kulüplerde kendilerini gösteremedi. Diagne yaşadığı problemlerin ardından Belçika'da kadro dışı bırakılmıştı. Senegalli oyuncu bu zaman zarfında futboldan tam sekiz ay uzak kaldı. Babel de Ajax'ın sözleşmesini feshetmesi sonrası yaklaşık dört aydır takım idmanlarına çıkmıyor. Hâl böyle olunca Galatasaray'ın 8-10 milyon avro arasında gelir elde etme planları, kapısını hiçbir kulübün çalmamasından dolayı zora girdi.



Öncelik Türk yıldızlar

Sarı-kırmızılıların gelir beklentisi olan bir diğer oyuncusu ise An-Nasr ile kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Maicon. Brezilyalı stoperi Arap ekibi transfer etmek istese de yapılan 3 milyon avroluk teklifin Galatasaray tarafından yetersiz bulunması sonrası görüşmeler tıkandı. Takıma geri dönüşlerine sıcak bakılmayan yıldız oyuncuların beklenen bedellerin çok altında satılabileceği gerçeği önümüzdeki sezon için takımı yeniden yapılandırmak isteyen yönetimin elini kolunu bağlamış durumda. Sarı-kırmızılıların transferde önceliği yerli yıldızlar olacak.







