Galatasaray'da bu sezon az para çok iş!

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray'da takımın en istikrarlı isimleri en çok kazananlar değil, en az kazanan isimlerden Marcao ve Taylan Antalyalı oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bu sezon az para çok iş!
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05 Kasım 2020 11:59
Galatasaray'da en düşük maaşlı isimler arasında yerli olarak Taylan Antalyalı... Yabancı olarak ise en az kazananlardan birisi Marcao.

Taylan Antalyalı 2.2 milyon TL, Marcao 850 bin Euro alıyor. Her iki oyuncu da bu sezon takımının oynadığı 10 maçta da görev alan oyuncular oldular. Terim bu iki oyuncudan hiç vazgeçmedi.

Takvim'in haberine göre; Takımın en yüksek maaşlı isimi Feghouli ise son iki maçta görev alamazken bunların birini kadro dışı birinde ise kulübede tamamladı. Feghouli'nin yıllık net maaşı 3 milyon 850 bin Euro.



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