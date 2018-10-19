Galatasaray'da bu sene üyelik yok!

Lisesi mezunlarının üyelik krizi dün başka bir boyuta taşınırken, 141 üyenin referans imzalarıyla ilgili başlayan tartışmada, sadece iki başvuru değerlendirmeye alındı.Mustafa Cengiz ve ekibi, 139 mezunun üyeliğini ise onaylamadı. Bu durum hukuki bir tartışmayı beraberinde getirdi.Tüzüge göre Galatasaray Lisesi mezunu oldukları için A Grubu (Doğal üyeler) olarak kabul edilen bu 139 kişinin üyeliğinin kabul görmemesi ile konunun kısa süre içinde mahkemeye taşınması bekleniyor.Kulüp tarafından başvuruların neden kabul edilmediği ile ilgili ise şöyle bir açıklama yapıldı: "Mektepli genç kardeşlerimizin iyi niyetinden şüphe edilmediği için ve maruz kaldıkları tatsız durumu düzeltmek maksadıyla kendilerine ek süre verilmiştir. Bu sürenin bitiminde imzalarını yenileyen kardeşlerimiz (2 kişi) prosedürü usulünce tamamlamış olarak kulübümüze A grubundan üye olacaklardır. Ek süreden istifade etmeyen kardeşlerimiz, önümüzdeki yıl üye kaydedileceklerdir."