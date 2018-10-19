  •  
    "UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düşmeliyiz ve..."
  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Benzema'ya şoke eden bir suçlama; "Kaçırdı..."
  •  
    Khabib'e yılın maçı için OLAY mesajı yolladı!..
  •  
    Emre Mor'a bir darbe! "Messi derken 3 oldu"

Galatasaray'da bu sene üyelik yok!

Galatasaray Lisesi mezunlarının üyelik krizi çözülmedi. Yapılan inceleme sonucu 139 kişinin başvurusu kabul görmezken, konunun mahkemeye taşınacağı öğrenildi.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da bu sene üyelik yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2018 03:38
Galatasaray Lisesi mezunlarının üyelik krizi dün başka bir boyuta taşınırken, 141 üyenin referans imzalarıyla ilgili başlayan tartışmada, sadece iki başvuru değerlendirmeye alındı.

Mustafa Cengiz ve ekibi, 139 mezunun üyeliğini ise onaylamadı. Bu durum hukuki bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Tüzüge göre Galatasaray Lisesi mezunu oldukları için A Grubu (Doğal üyeler) olarak kabul edilen bu 139 kişinin üyeliğinin kabul görmemesi ile konunun kısa süre içinde mahkemeye taşınması bekleniyor.

Kulüp tarafından başvuruların neden kabul edilmediği ile ilgili ise şöyle bir açıklama yapıldı: "Mektepli genç kardeşlerimizin iyi niyetinden şüphe edilmediği için ve maruz kaldıkları tatsız durumu düzeltmek maksadıyla kendilerine ek süre verilmiştir. Bu sürenin bitiminde imzalarını yenileyen kardeşlerimiz (2 kişi) prosedürü usulünce tamamlamış olarak kulübümüze A grubundan üye olacaklardır. Ek süreden istifade etmeyen kardeşlerimiz, önümüzdeki yıl üye kaydedileceklerdir."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için