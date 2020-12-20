Galatasaray'da bu rakam Terim'in can sıkıyor

Galatasaray'da ortaya çıkan bir rakam, teknik direktör Fatih Terim'in tepkisini çekti.

Haber; Fanatik
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Galatasaray'da bu rakam Terim'in can sıkıyor
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20 Aralık 2020 11:34
Süper Lig'de bu hafta Karagümrük'e kaybeden Galatasaray'da bir rakam dikkat çekti.

Galatasaray'ın Karagümrük'e mağlup olduğu maçta kaleye isabet eden tek bir şutunun olması, Fatih Terim'in tepkisine yol açtı.

Diagne'nin golle sonuçlanan penaltısı dışında çerçeveyi bulamayan oyuncularına sitem eden Terim'in, antrenman programına mecburen bir uzaktan şut çalışması daha ekleyeceği bildirildi.







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