Galatasaray'da bir transfer daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Doğa Sigorta bir isimle daha anlaştı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da bir transfer daha
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21 Temmuz 2020 21:34
Galatasaray Doğa Sigorta, son olarak Türk Telekom'da forma giyen RJ Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2015 NBA Seçmeleri'nde Boston Celtics tarafından 28. sırada seçilen ve daha sonra NBA'de Chicago Bulls, Houston ROckets gibi takımlarda da oynayan 26 yaşındaki şutör guard, geçtiğimiz sezonu Türk Telekom formasıyla tamamladı.

Hunter, geçen sezon 9.8 sayı, 2.8 asist ve 3.3 ribaunt ortalamaları tutturdu.


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