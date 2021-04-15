Galatasaray'da bir koronavirüs vakası!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Galatasaray A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Galatasaray A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.