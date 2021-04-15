Galatasaray'da bir koronavirüs vakası!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir ismin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da bir koronavirüs vakası!
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15 Nisan 2021 20:31
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı - kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Galatasaray A Erkek Basketbol Takımı oyuncularımız, teknik heyet ve idari çalışanlarına bugün (15 Nisan) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve A Erkek Takımımızda bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü ve kontrol süreci başlamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



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