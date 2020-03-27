Galatasaray'da bir koronavirüs testi daha pozitif çıktı

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in ardından Yusuf Günay'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da bir koronavirüs testi daha pozitif çıktı
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27 Mart 2020 12:14
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yusuf Günay yaptığı açıklamada "COVID-19 testim maalesef pozitif çıktı, genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Tedbir amaçlı olarak hastanede tedavi altına alınan Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır. Tedavisine devam edilen Başkan Yardımcımız Yusuf Günay'a ve ailesine geçmiş olsun diyor, kendisinden bir an önce güzel haberler almayı ümit ediyoruz." denildi.


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