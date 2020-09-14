Galatasaray'da bir Gerrard modeli; Taylan

Orta sahaya takviye için Okay Yokuşlu'yu isteyen Fatih Terim, bu transferden beklediği sonuç çıkmayınca eksiği kadrodan bir isimle kapatma yoluna gitti: Taylan Antalyalı.



Gaziantep FK maçında tek ön libero olarak oynayan Taylan alkışları da topladı.



Hazırlık kampında yardımcı antrenör Levent Şahin'in özel çalıştırdığı 25 yaşındaki oyuncu, yeni görev yerine çabuk uyum sağladı.



İdolü Gerrard'ın İngiltere Milli Takımı'nda giydiği 4 numarayı tercih eden Taylan, bir anlamda yeni transfer katkısı sağladı.



Etebo, Neftçi kadrosunda



Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü karşısına çıkacak olan G.Saray'da yeni transfer Etebo kadroya dahil edildi. Ahmet Çalık, E.Taşdemir, Ozornwafor, E.Akbaba, Kerem ve Oğulcan kafilede yer bulamadı.



