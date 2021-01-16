Galatasaray'da Beşiktaş'a karşı Şener sürprizi!

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'a karşı sahaya Şener Özbayraklı'yı sürecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Beşiktaş'a karşı Şener sürprizi!
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16 Ocak 2021 18:59
Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'den Şener Özbayraklı sürprizi geldi.

Gençlerbirliği karşısında uzun bir aradan sonra ilk 11'de görev yapan Şener Özbayraklı'nın performansından memnun kalan ve hafta içi Türkiye Kupası maçında da Şener'i dinlendiren Fatih Terim, Beşiktaş karşısında deneyimli futbolcuyu ilk 11'de sahaya sürerek sağ bekte görevlendirecek.

Savunma hattını Şener, Luyindama, Marcao ve Saracchi üzerine koyacak olan Fatih Terim'in sakatlık sürecini atlatan ve takımla çalışmalarını sürdüren Sofiane Feghouli'yi Beşiktaş karşısında ilk 11'de görevlendirip görevlendirmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.





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