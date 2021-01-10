Galatasaray'da Belhanda yeni sözleşmeyi kaptı!

Galatasaray'da sezon sonunda takımdan ayrılması planlanan Younes Belhanda konusunda sürpriz bir gelişme daha yaşandı.



Galatasaray Yönetimi'nin bu sezon talep ettiği maaş indirimini kabul eden Belhanda, sarı-kırmızılı yönetim ile yeni sözleşme konusunda da görüşmelere başlamıştı.



Galatasaray'dan indirim öncesi 3.3 milyon euro maaş alan Belhanda, sarı-kırmızılı yönetimden 2 yıllık sözleşme süresi boyunca toplam 3 milyon euroluk teklif aldı.



Yıllık 1.5 milyon euroluk teklif için 500 bin euro daha ücret artışı bekleyen ve 2 milyon euro garanti ücrete razı olan Belhanda, 2+1 yıllık sözleşme süresi konusunda ise sarı-kırmızılı kulüp ile fikir birliğine vardı.



Galatasaray'ın teklifinin 500 bin euro daha yukarı çekmesini bekleyen Belhanda, kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam etmek istiyor.



Yeni sözleşme hakkında kısa bir süre açıklamalarda bulunan Belhanda, "Galatasaray'da ben de ailem de çok mutlu bu ve bu kulübün önemli figürlerinden biri olarak anılmak istiyorum" dedi.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de Belhanda'nın takımda kalması gerektiğini Galatasaray Yönetimine sunduğu raporda belirtmişti.



