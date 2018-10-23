Galatasaray'da Belhanda 'stoper' kadar atamadı

Bursaspor maçında Eren Derdiyok'un beraberliği getiren golün ortasını yapansarı-kırmızılı formayla asist sayısını iki sezonda 13'e çıkardı.Ancak Faslı futbolcu, sadece 3 gol atabildi. Belhanda takım arkadaşları ile kıyaslandığında gol sayısında stoperlerin bile gerisinde kaldı.Son iki sezonda Maicon 45 maçta 6, Serdar Aziz 39 maçta 5 kez ağları sarstı ve Belhanda'dan daha çok gol attı.Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 3 gol atıp, 10 asist yapan Belhanda, bu sezon 9 maçta gol bulamazken, 3 tane gol pası verdi.Rakip kalede etkili olamayan Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda ligde 386 dakika sahada kalırken, henüz isabetli şutu yok.