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Galatasaray'da Belhanda 'stoper' kadar atamadı

Galatasaray'da Belhanda takım arkadaşları ile kıyaslandığında gol sayısında stoperlerin bile gerisinde kaldı.

Kaynak: Sabah
Galatasaray'da Belhanda 'stoper' kadar atamadı
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23 Ekim 2018 04:15
Bursaspor maçında Eren Derdiyok'un beraberliği getiren golün ortasını yapan Belhanda sarı-kırmızılı formayla asist sayısını iki sezonda 13'e çıkardı.

Ancak Faslı futbolcu, sadece 3 gol atabildi. Belhanda takım arkadaşları ile kıyaslandığında gol sayısında stoperlerin bile gerisinde kaldı.

Son iki sezonda Maicon 45 maçta 6, Serdar Aziz 39 maçta 5 kez ağları sarstı ve Belhanda'dan daha çok gol attı.

Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 3 gol atıp, 10 asist yapan Belhanda, bu sezon 9 maçta gol bulamazken, 3 tane gol pası verdi.

Rakip kalede etkili olamayan Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda ligde 386 dakika sahada kalırken, henüz isabetli şutu yok.

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