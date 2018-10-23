Galatasaray'da Belhanda 'stoper' kadar atamadı

Bursaspor maçında Eren Derdiyok'un beraberliği getiren golün ortasını yapan Belhanda sarı-kırmızılı formayla asist sayısını iki sezonda 13'e çıkardı.
Ancak Faslı futbolcu, sadece 3 gol atabildi. Belhanda takım arkadaşları ile kıyaslandığında gol sayısında stoperlerin bile gerisinde kaldı.
Son iki sezonda Maicon 45 maçta 6, Serdar Aziz 39 maçta 5 kez ağları sarstı ve Belhanda'dan daha çok gol attı.
Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 3 gol atıp, 10 asist yapan Belhanda, bu sezon 9 maçta gol bulamazken, 3 tane gol pası verdi.
Rakip kalede etkili olamayan Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda ligde 386 dakika sahada kalırken, henüz isabetli şutu yok.
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Ancak Faslı futbolcu, sadece 3 gol atabildi. Belhanda takım arkadaşları ile kıyaslandığında gol sayısında stoperlerin bile gerisinde kaldı.
Son iki sezonda Maicon 45 maçta 6, Serdar Aziz 39 maçta 5 kez ağları sarstı ve Belhanda'dan daha çok gol attı.
Geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 3 gol atıp, 10 asist yapan Belhanda, bu sezon 9 maçta gol bulamazken, 3 tane gol pası verdi.
Rakip kalede etkili olamayan Galatasaray'ın 10 numarası Belhanda ligde 386 dakika sahada kalırken, henüz isabetli şutu yok.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın