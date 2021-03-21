Galatasaray'da Belhanda sonrası şaşırtan tablo

Şampiyonluk yarışında ağır bir mağlubiyet alan Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Belhanda sonrası şaşırtan tablo
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21 Mart 2021 10:37
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybeden Galatasaray'da dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesini fesheden Cimbom, Faslı 10 numaranın sahada olmadığı ilk iç saha maçını kaybetti. Oysa Belhanda 3.5 sezonluk Galatasaray kariyerinde Türk Telekom Stadı'nda ilk 11 başladığı 47 lig maçında sadece 1 mağlubiyet görmüştü.

Sarı-kırmızılı takımda Oghenekaro Etebo ile ilgili de ilginç bir istatistik söz konusu. Nijeryalı orta sahanın ilk 11 başladığı 9 maçta Galatasaray 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.



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