Galatasaray'da başkanlık seçimleri iptal!

Galatasaray Spor Kulübü, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nın ertelendiğini değil, iptal edildiğini duyurdu.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"Değerli Üyelerimiz,



Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir.



Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



