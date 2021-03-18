Galatasaray'da başkan adayları gaza bastı

Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan başkanlık seçimine sayılı günler kalırken, kulislerin de harekentlendiği öğrenildi. Adaylar; Mustafa Cengiz, Burak Elmas, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu'nun tam gaz çalışmalarına devam ettiği gelen haberler arasında.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da başkan adayları gaza bastı
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18 Mart 2021 10:22
Galatasaray'da Mayıs ayında yapılması beklenen başkanlık seçimi öncesinde heyecan artmaya başladı.

Şu ana kadar mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra Burak Elmas, Metin Öztürk, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu adaylığını açıklarken, kulislerin de yavaş yavaş hareketlendiği belirtiliyor.

Takımın etkilenmemesi için...

Adaylar tüm çalışmalarını seçimi kazanmak için yaparken, 5 ismin de bu duruma yoğun bir mesai harcadığı kaydedildi. Ancak şu anda şampiyonluk yarışı veren takımın konsantrasyon kaybı yaşamaması için 5 isim de çalışmalarını medya önünde yapmıyor.

Her geçen gün seçim heyecanının artması bekleniyor. 



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