Galatasaray'da başarının sırrı bu fotoğrafta

Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı sırasında yaşananlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibini, "takımdaşlık" açısından sevindirdi.

Haber; Milliyet
Abone Ol
Galatasaray'da başarının sırrı bu fotoğrafta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2021 08:00
Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı sırasında yaşananlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibini, "takımdaşlık" açısından sevindirdi. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçında kazandığı penaltı sırasında yaşananlar, Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibini, "takımdaşlık" açısından sevindirdi.Penaltı sırasında Onyekuru ve Marcao'nun elleriyle atış yapılan bölgeyi temizlemesinden çok etkilenen Terim ve yardımcıları, bu davranışı takdir ettiler.

Bu görüntünün birlik ve beraberliği çok iyi anlattığını belirten sarı-kırmızılı teknik kadro, şampiyonluk yolunda kendilerini avantajlı kılan noktanın da işte bu dayanışma ruhu olduğunu düşünüyor. Mustafa Muhammed'in de penaltı sırasında takım arkadaşlarının sergilediği görüntüden çok etkilendiği ve soyunma odasında arkadaşlarına teşekkür ettiği belirtildi



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için