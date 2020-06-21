Galatasaray'da Başakşehir öncesi 'sarı' alarm

Gaziantep'i mağlup ederek şampiyonluk yarışının içinde kalmayı hedefleyen Galatasaray, sahaya ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya çıkacak. İlk 11'in en kritik isimleri arasında yer alan Seri, Mariano ve Feghouli, sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Bu isimler bugün kart görmeleri halinde, gelecek hafta şampiyonluk yarışının en önemli virajlarından olan Başakşehir deplasmanında forma giyemeyecekler. Teknik patron Fatih Terim, özellikle basit kartlardan kaçınmaları konusunda öğrencilerine uyarı üstüne uyarıda bulunuyor. Cim Bom, Başakşehir'den sonraki haftada ise kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.



Çok önemli eksikler var



Galatasaray'ın Gaziantep maçı öncesi kadrosunda çok önemli eksikler var. Bunların başında, Rize'de kaval kemiği kırılan ve ameliyat olarak sezonu kapatan Muslera geliyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan bir diğer isim Andone ve tedavisi süren Marcao da kadroda yok.



Donk ve Adem Büyük ise cezaları sebebiyle bugün forma giyemeyecekler. Ayrıca Luyindama ve Nagatomo da, TFF listesine dahil edilmedikleri için kadroya alınamıyorlar.



