Sık sık gözden çıkarılan iki isim, takımda artık dört gözle aranıyor...



Babel ve Belhanda'nın eksikliği, Galatasaray'a pahalıya patlıyor. Falcao'nun yokluğunda ileri uçta görev alan Babel, Kovid testi pozitif çıktığı için kadroda yoktu. Diagne'nin tel tel döküldüğü Kayseri maçında Babel'in forma giymesi halinde, sonucun daha farklı olabileceği düşünülüyor. Tecrübeli futbolcunun Çaykur Rize deplasmanında olup olmayacağı ise bir sonraki test sonucuna bağlı.



Belhanda da tıpkı Babel gibi, varlığında eleştirilerdi ama yokluğunda mumla aranan bir isim. O da benzer bir rahatsızlık sebebiyle son maçın kadrosunda yer almadı. Faslı yıldızın bir sonraki kontrollerinde sorun çıkmaması halinde, Rize'ye götürüleceği belirtiliyor.



Hocanın gözü sağlık ekibinde



Bir başka Kovid testi pozitif çıkan tecrübeli futbolcu Arda Turan da tam form grafiğini yükseltmek üzereyken takımdan ayrı kaldı.



Terim, Arda ve Omar gibi isimlerin geri dönmesiyle, kadroda alternatiflerin tekrar çoğalacağına ve hücumdaki sıkıntının azalacağına inanıyor. Bu oyuncuların durumu, önümüzdeki günlerde belli olacak. Fatih hoca, sağlık ekibiyle sürekli temas halinde ve kadrosunu bu bilgiler ışığında güncelleyecek.





