Galatasaray'da B planı Chadli

Editörün Notu;

Galatasaray sol kanat arayışlarında rotayı değiştirdi. Bir süredir Trezeguet için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılı yöneticiler Mısırlı futbolcunun yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi şimdilik askıya aldı.Galatasaray West Bromwich'te oynayan Nacer Chadli'yi listenin en başına aldı.İngiliz ekibinin bu sezon Premier Lig'den düşmesi üzerine takımdan ayrılmak isteyen Belçikalı oyuncu 2 sezondur West Bromwich forması giyiyor. G.Saray Yönetimi bu oyuncu için kolları sıvadı.Galatasaraylı yöneticiler kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için West Bromwich'e teklifte bulundu. İngiliz kulübü Sarı-Kırmızılı yönetime henüz bir cevap vermedi.Fatih Terim, 2011'de Galatasaray'ın başına geçtiğinde o dönemde Twente'de forma giyen Nacer Chadli'yi ısrarlı bir şekilde transfer etmek istemişti ancak Belçikalı futbolcu, Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olmuştu. Tottenham'ın ardından WBA'ya giden Belçikalı yıldız, özellikle Dünya Kupası'ndaki performansıyla yeniden dikkat çekti. WBA ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Chadli için Galatasaray'ın yanı sıra İspanya'dan Sevilla'nın resmen devrede olduğu biliniyor. Maliyet açısından Galatasaray'a göre oldukça bir zorlu bir transfer süreci ancak transfer dönemi her zaman bu gibi sürpzilere gebe