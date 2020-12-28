Galatasaray'da az para çok iş!

Galatasaray'da Falcao, Diagne, Belhanda, Feghouli ve Luyindama gibi maliyetli isimler de var ancak özellikle büyük bölümü bu sezon transfer edilen bazı futbolcular hem fiyat hem de performans olarak parmak ısırtıyor.Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç bonservis ödenmeden transfer edildi. Ryan Donk ile 4 milyon TL'ye kontrat uzatıldı. Taylan Antalyalı 4 milyon TL ve Okan Kocuk da 3 milyon TL imza parası karşılığı geçen sezon geldi.Bu oyuncular liderliği imzalayan kadronun iskeletini oluşturdu. 4 milyon Euro bonservisle alınan Marcao da iyi bir yatırım olarak alkış alıyor.Emre Kılınç: 11.35 Milyon TLMarcao: 7.8 Milyon TLArda Turan: 4 Milyon TLRyan Donk: 4 Milyon TLOğulcan Çağlayan: 3.75 milyon TLÖmer Bayram: 3.7 Milyon TLOkan Kocuk 2.75 Milyon TLTaylan Antalyalı: 2.2 Milyon TL