Galatasaray'da az para çok iş!

Galatasaray'ın yeni fiyat politikası farkını hissettiriyor! TL üzerinden yapılan anlaşmalarla mali yükü azaltan sarı-kırmızılı takımda bu futbolcuların performansı ise yüzleri güldürüyor.

Haber; Sözcü
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Galatasaray'da az para çok iş!
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28 Aralık 2020 13:32
Galatasaray'da Falcao, Diagne, Belhanda, Feghouli ve Luyindama gibi maliyetli isimler de var ancak özellikle büyük bölümü bu sezon transfer edilen bazı futbolcular hem fiyat hem de performans olarak parmak ısırtıyor.

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan ve Emre Kılınç bonservis ödenmeden transfer edildi. Ryan Donk ile 4 milyon TL'ye kontrat uzatıldı. Taylan Antalyalı 4 milyon TL ve Okan Kocuk da 3 milyon TL imza parası karşılığı geçen sezon geldi.

Bu oyuncular liderliği imzalayan kadronun iskeletini oluşturdu. 4 milyon Euro bonservisle alınan Marcao da iyi bir yatırım olarak alkış alıyor.

Emre Kılınç: 11.35 Milyon TL
Marcao: 7.8 Milyon TL
Arda Turan: 4 Milyon TL
Ryan Donk: 4 Milyon TL
Oğulcan Çağlayan: 3.75 milyon TL
Ömer Bayram: 3.7 Milyon TL
Okan Kocuk 2.75 Milyon TL
Taylan Antalyalı: 2.2 Milyon TL 



 


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