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Galatasaray'da ayrılık! Resmen açıklandı

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde bir ayrılık daha resmileşti. İşte Galatasaray'da son ayrılan isim...

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray'da ayrılık! Resmen açıklandı
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13 Temmuz 2018 10:48
Galatasaray Kulübü yeni sezon öncesinde bir isimle daha yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların 2014 yılının Temmuz ayında kadrosuna kattığı Endoğan Adili'nin sözleşmesi feshedildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Endoğan Adili ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Buna göre futbolcu 2018-19 futbol sezonundaki 1.120.000 TL tutarındaki sözleşmesel alacağının 620.000 TL'lik kısmından feragat etmiş ve kalan 500.000 TL kendisine ödenmiştir." denildi.

Yasin Öztekin, Cedric Carrasso, Hakan Balta, Eray İşcan, Luis Pedro Cavanda, Koray Günter ve Iasman Latovlevici'den sonra Endoğan Adili, Galatasaray'dan ayrılan 8. isim oldu.

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