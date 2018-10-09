Suudi Arabistan'da transferin kapanmasına saatler kala, Bafetimbi Gomis'in de imza attığı Al Hilal takımıyla 3 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşan Maicon, evraklar gecikince, Galatasaray'da kalmıştı.
Arap kulübünün Brezilyalı futbolcuya olan ilgisi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi devre arasında aynı şartlarla Al Hilal'e göndermeyi planlıyor.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde golcünün yanı sıra yeni bir stoper transferi yapılması da gündeme gelebilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Arap kulübünün Brezilyalı futbolcuya olan ilgisi devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli stoperi devre arasında aynı şartlarla Al Hilal'e göndermeyi planlıyor.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde golcünün yanı sıra yeni bir stoper transferi yapılması da gündeme gelebilir.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın