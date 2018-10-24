Galatasaray'da Ayberk şanssızlığı

Galatasaray'ın genç basketbolcusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki bağlarda oluşan yırtık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit ediliği belirtildi.
Yaklaşık bir ay sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından Ayberk'in takımla çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit ediliği belirtildi.
Yaklaşık bir ay sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından Ayberk'in takımla çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın