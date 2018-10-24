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Galatasaray'da Ayberk şanssızlığı

Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki oyuncusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak.

Kaynak: AA
Galatasaray'da Ayberk şanssızlığı
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24 Ekim 2018 16:07
Galatasaray'ın genç basketbolcusu Ayberk Olmaz, sol ayak bileğindeki bağlarda oluşan yırtık nedeniyle 1 ay takımdan ayrı kalacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 22 yaşındaki oyuncunun sol ayak bileğindeki bağlarda yırtık tespit ediliği belirtildi.

Yaklaşık bir ay sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından Ayberk'in takımla çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.

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