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Galatasaray'da Avrupa eziyete döndü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 25 maçta sadece 2 galibiyet alabildi

Galatasaray'da Avrupa eziyete döndü
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16 Şubat 2019 10:30
2000'de Avrupa'nın 1 numarası olan Galatasaray'ın son dönemde Avrupa karnesi başarısızlıkla dolu. 2014'ten beri Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde toplam 25 maça çıkan Galatasaray sadece 2 galibiyet alabildi. 6 sezonluk bu periyotta 7 kez sahadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, 16 yenilgi gördü.

Bu arada Galatasaray, Avrupa kupalarındaki elemelerde ilk maçı evinde kaybettiği 5 eşleşmeden sadece birinde tur atladı. Sarı-kırmızılılar, 1991-1992 sezonunda Banik Ostrava'ya evinde 1-0 yenilmesine rağmen Çekya ekibini deplasmanda 2-1 yenip turu geçmeyi başarmıştı.

BEBEK BENFİCA GALATASARAY'I YENDİ!
Galatasaray'ın, Benfica'ya yenilmesi Avrupa basınında da yankı buldu. İspanyol Marca Gazetesi, Portekiz ekibinin 19-20 yaşlarındaki genç oyuncularla sahaya çıkmasına dikkat çekerek, "Bebek Benfica G.Saray'ı mağlup etti" başlığını attı.

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