Galatasaray'da Atakan Çankaya sürprizi

Ankaragücü'nün genç yeteneği, Cim Bom'un radarına girmeyi başardı.



Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki orta sahanın devre arasına kadar yakından takip edileceği vurgulandı.

Bu bölgede sorun yaşayan Galatasaray'ın potansiyeli çok yüksek olan Atakan için Ocak ayında Başkent ekibinin kapısını çalabileceği kaydedildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden genç oyuncu, bu sezon 3 maçta forma giydi.









