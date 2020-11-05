Galatasaray'da Atakan Çankaya sürprizi

Ankaragücü'nde top koşturan Atakan Çankaya, Galatasaray'ın radarına girdi.

Haber; Sabah
Abone Ol
Galatasaray'da Atakan Çankaya sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Kasım 2020 13:50
Ankaragücü'nün genç yeteneği, Cim Bom'un radarına girmeyi başardı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki orta sahanın devre arasına kadar yakından takip edileceği vurgulandı.
Bu bölgede sorun yaşayan Galatasaray'ın potansiyeli çok yüksek olan Atakan için Ocak ayında Başkent ekibinin kapısını çalabileceği kaydedildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam eden genç oyuncu, bu sezon 3 maçta forma giydi.


 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için