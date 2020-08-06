Galatasaray'da Arda'ya var, Emre Çolak'a yok

Arda Turan ile birlikte Galatasaray'a dönmesi beklenen isimlerden biri de Emre Çolak'tı ancak şartlar oluşmadı.Deportivo'dan ayrılan ve boşa çıkan tecrübeli futbolcunun, Sarı-Kırmızılı kulübe veda ederken alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çekmesinden ötürü, Başkan Mustafa Cengiz'den veto yediği öğrenildi.Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarı Attila Gökçe de konu hakkında, "Emre Çolak, 1 milyonluk alacağı için İspanya'dan haciz işlemi yaptırınca, Mustafa Cengiz yönetimi Galatasaray'ın kapılarını kapatmış" sözlerine yer vermişti.