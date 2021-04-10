Galatasaray'da Arda Turan'dan hakem tepkisi

ABD'li oyuncu Yedlin, 20. dakikada Lens'in bileğine yaptığı müdahalenin ardından yerde kalmış ve yaklaşık 8 dakika boyunca tedavi ve kendini deneme seanslarının ardından oyuna devam edemeyerek, oyundan çıkmıştı.



Levent Şahin de maçın ardından Yedlin'de kırık şüphesi olduğunu ve hastaneye gideceğini söyledi.





Galatasaray, Süper Lig'in 34. haftasında evinde Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kayıpları yaşarken, karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda hakem Ali Palabıyık'a tepki vardı.Sakatlığı nedeniyle oynamayan Arda Turan, maçın ardından Instagram hesabından Yedlin'in fotoğrafını paylaşarak, "" ifadeleriyle tepki gösterdi.