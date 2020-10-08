Galatasaray'da Arda Turan'a özel program

Kariyerinin son döneminde hem Barcelona hem de Başakşehir'de fazla forma şansı bulamayan Arda Turan sezon başında yuvası Galatasaray'a dönmüştü.



Sarı-Kırmızılılar'a faydalı olmak adına sıkı çalışmalar yapan tecrübeli oyuncu yine de maç kondisyonu konusunda sorunlar yaşıyordu.



Yıldız futbolcunun milli arayı en iyi şekilde değerlendireceği ve ara sonrasında artık 90 dakika sahada kalabilecek duruma geleceği kaydedildi.







