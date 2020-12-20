Galatasaray'da Arda Turan'a özel görev

Karagümrük yenilgisiyle Galatasaray'da moraller dibe vururken, takımı toparlama görevi kaptan Arda Turan'a düştü.

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Galatasaray'da Arda Turan'a özel görev
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20 Aralık 2020 11:31
Göztepe ile oynayacağı maçın startını veren Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Karagümrük yenilgisiyle Galatasaray'da moraller dibe vururken, takımı toparlama görevi kaptan Arda Turan'a düştü.

Tecrübeli futbolcu, tüm arkadaşlarıyla tek tek konuşarak onları yeniden kendine getirmeye ve bir sonraki maça motive etmeye çalışıyor.







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