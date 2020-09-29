Galatasaray'da Arda Turan, kadrodan çıkarıldı

Galatasaray, Arda Turan'ın gribal enfeksiyon nedeniyle Glasgow kafilesine alınmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com
Galatasaray'da Arda Turan, kadrodan çıkarıldı
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29 Eylül 2020 23:35
Galatasaray, koronavirüs testi negatif çıkan Arda Turan'ın gribal enfeksiyon nedeniyle Glasgow Rangers maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bu sabah (29 Eylül Salı) yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Covid-19 PCR test sonucu negatif ve çekilen akciğer tomografisi temiz olan Arda Turan, gribal enfeksiyon ve yüksek ateş şikâyeti nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçı için Glasgow'a gidecek olan kafilemizde yer almayacaktır."



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