Galatasaray'da Arda Turan fırtınası

Galatasaray'ın yeni transferi Arda Turan, futbol kariyerinin en fit dönemlerinden birini yaşıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da Arda Turan fırtınası
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24 Ağustos 2020 17:54
Dokuz yıl aradan sonra sarı kırmızılılara dönen tecrübeli oyuncunun, futbol hayatının en fit dönemlerinden birini geçirdiği belirtildi.

Fatih Terim'in de Arda'ya 11'de şans vereceği; 33 yaşındaki oyuncuyu sol kanat, forvet arkası ve merkez orta sahada kullanabileceği kaydedildi.

Muslera'nın sakat olduğu süreçte Arda Turan kaptan olarak sahaya çıkmasının da gündemde olduğu gelen haberler arasında.

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