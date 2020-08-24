Dokuz yıl aradan sonra sarı kırmızılılara dönen tecrübeli oyuncunun, futbol hayatının en fit dönemlerinden birini geçirdiği belirtildi.
Fatih Terim'in de Arda'ya 11'de şans vereceği; 33 yaşındaki oyuncuyu sol kanat, forvet arkası ve merkez orta sahada kullanabileceği kaydedildi.
Muslera'nın sakat olduğu süreçte Arda Turan kaptan olarak sahaya çıkmasının da gündemde olduğu gelen haberler arasında.
Fatih Terim'in de Arda'ya 11'de şans vereceği; 33 yaşındaki oyuncuyu sol kanat, forvet arkası ve merkez orta sahada kullanabileceği kaydedildi.
Muslera'nın sakat olduğu süreçte Arda Turan kaptan olarak sahaya çıkmasının da gündemde olduğu gelen haberler arasında.