Dokuz yıl aradan sonra sarı kırmızılılara dönen tecrübeli oyuncunun, futbol hayatının en fit dönemlerinden birini geçirdiği belirtildi.



Fatih Terim'in de Arda'ya 11'de şans vereceği; 33 yaşındaki oyuncuyu sol kanat, forvet arkası ve merkez orta sahada kullanabileceği kaydedildi.



Muslera'nın sakat olduğu süreçte Arda Turan kaptan olarak sahaya çıkmasının da gündemde olduğu gelen haberler arasında.



