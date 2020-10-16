Galatasaray'da Arda Turan, '90'a hazır!

Galatasaray'da Fatih Terim'in sezon başından bu yana ısrarlı şekilde şans verdiği Arda Turan, henüz 90 dakika için hazır gözükmemişti.



Ancak sarı - kırmızılı takımın kaptanı, milli arada tam anlamıyla eksiklerini kapattı.



Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor mücadelesinde sol önde yine Arda ile karşılaşmaya başlamayı düşünüyor.



