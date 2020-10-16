Galatasaray'da Arda Turan, '90'a hazır!

Galatasaray'ın tecrübeli ismi Arda Turan, fiziksel anlamda belki de son yıllardaki en iyi dönemlerinden birini yaşıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'da Arda Turan, '90'a hazır!
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16 Ekim 2020 13:22
Galatasaray'da Fatih Terim'in sezon başından bu yana ısrarlı şekilde şans verdiği Arda Turan, henüz 90 dakika için hazır gözükmemişti.

Ancak sarı - kırmızılı takımın kaptanı, milli arada tam anlamıyla eksiklerini kapattı.

Teknik direktör Fatih Terim, Alanyaspor mücadelesinde sol önde yine Arda ile karşılaşmaya başlamayı düşünüyor.



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