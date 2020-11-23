Galatasaray'da Ali Yavuz Kol siftah yaptı

Genç oyuncu Ali Yavuz Kol, Galatasaray A takımıyla birlikte ilk maçına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Ali Yavuz Kol siftah yaptı
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23 Kasım 2020 22:16
Galatasaray'ın genç futbolcusu Ali Yavuz Kol, A takımla ilk maçına çıktı.

19 yaşındaki forvet, 70. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Kerem Aktürkoğlu da 90. dakikada Sofiane Feghouli'nin yerine girerek ilk kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi.

- Diagne gol sayısını 3'e çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mbaye Diagne, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 3'e çıkardı.

Diagne, daha önce UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Neftçi ile oynanan müsabakada topu iki kez filelerle buluşturmuştu.



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