Galatasaray'da Ali Sami Yen anılacak

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.
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Bilgilendirme | Ali Sami Yen'i Anma Töreni
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— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 27 Temmuz 2018