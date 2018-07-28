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Galatasaray'da Ali Sami Yen anılacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen, mezarı başında alınacak.

Galatasaray'da Ali Sami Yen anılacak
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28 Temmuz 2018 13:43
Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen, vefatının 67. yıl dönümünde yarın mezarı başında anılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.

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