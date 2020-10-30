Galatasaray'da Alex Telles sonrası Ozan Kabak beklentisi

Alex Telles'in Manchester United'a satışından 1 milyon Euro'ya yakın pay alan Galatasaray, ocak ayında da Ozan Kabak'tan gelir bekliyor.



Liverpool başta olmak üzere İngiliz kulüplerinin transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu

Schalke, 20 milyon Euro'ya satarsa,

sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme

bedeli olarak 1 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Ozan Kabak ile Milan da ciddi şekilde ilgileniyor. İtalya'ya gitmesi durumunda da sarı kırmızılılar para kazanacak.







Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılmıştı.

20 yaşındaki Ozan Kabak şu anda 29 milyon avroluk piyasa değeri ile dikkat çekiyor.