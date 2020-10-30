Galatasaray'da Alex Telles sonrası Ozan Kabak beklentisi

Liverpool'un gündeminde olan 20 yaşındaki Ozan Kabak'tan yönetim devre arasında en az 1 milyon Euro bekliyor

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Galatasaray'da Alex Telles sonrası Ozan Kabak beklentisi
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30 Ekim 2020 08:01
Alex Telles'in Manchester United'a satışından 1 milyon Euro'ya yakın pay alan Galatasaray, ocak ayında da Ozan Kabak'tan gelir bekliyor.

Liverpool başta olmak üzere İngiliz kulüplerinin transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Schalke, 20 milyon Euro'ya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon Euro'yu kasasına koyacak. Ozan Kabak ile Milan da ciddi şekilde ilgileniyor. İtalya'ya gitmesi durumunda da sarı kırmızılılar para kazanacak. 20 yaşındaki Ozan Kabak şu anda 29 milyon avroluk piyasa değeri ile dikkat çekiyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon Euro'ya Stuttgart'a satılmıştı.
 


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