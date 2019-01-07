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Galatasaray'da Alberto Bartali farkı

Galatasaray'da ilk yarıda yaşanan sakatlıklar ve takımın az koşması üzerine göreve getirilen İtalyan kondisyoner Alberto Bartali hızlı başladı.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray'da Alberto Bartali farkı
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07 Ocak 2019 09:07
Galatasaray'da ilk yarıda yaşanan sakatlıklar ve takımın az koşması üzerine göreve getirilen İtalyan kondisyoner Alberto Bartali hızlı başladı. 55 yaşındaki kondisyoner Antalya kampının ilk gününden itibaren farkını hissettirdi.

Bartali'nin farklı çalışma metodları futbolcuları da etkiledi. İtalyan kondisyoner oyuncuları kum üzerinde çalıştırarak farklı metotlar denedi.

Daha önce Fiorentina, Napoli, Zenit gibi kulüplerde görev alan Bartali'ye teknik direktör Fatih Terim çok güveniyor.





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